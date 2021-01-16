علي جمعة يطالب مريدي طريقته الصوفية بالدعاء ليرفع الله وباء كورونا

كشفت مصادر بالطريقة الصديقية الشاذلية، أن الدكتور على جمعة مفتي الجمهورية السابق وشيخ الطريقة الصديقية الشاذلية، قد طالب أتباع ومريدي طريقته الصوفية بضرورة الدعاء والذكر لكي يرفع الله وباء كورونا المستجد، وذلك ردا على كثرة الأسئلة التي وجهها مريدي الطريقة في هذا الشأن.وأوضحت "المصادر" للدستور، أن الدكتور على جمعة يتواصل مع مريدي الطريقة عبر برنامج "زووم ووآتس آب وغيرها من الوسائل الحديثة منذ ظهور "فيروس كورونا"، حيث أصدر قرارا يمنع مريدي الطريقة من زيارته خلال هذه الفترة حتى يتم الخلاص والقضاء على هذا الفيروس المستجد.