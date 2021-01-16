رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 16 يناير 2021 الموافق 03 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

76 مليون دولار فاتورة اللعب المستوردة خلال 10 أشهر

السبت 16/يناير/2021 - 05:56 ص
اللعب المستوردة
اللعب المستوردة
أميرة ممدوح
طباعة
سجلت واردات المصريين من لعب الأطفال 76.6 مليون دولار خلال أول 10 أشهر من عام 2020 مقابل 80 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بانخفاض 3.4 مليون دولار خلال عام، وذلك وفقًا لأحدث تقارير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.

وأضاف جهاز الإحصاء، أن واردات أحذية وفعال بلغت 59.6 مليون دولار خلال 10 أشهر من عام 2020 مقابل 91 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بانخفاض 31.4 مليون دولار خلال عام.

يشار إلى أن إجمالى صادرات مصر لدول العالم قد بلغت 22.8 مليار دولار خلال الفترة بين شهرى يناير وأكتوبر من عام 2020 مقابل 25.2 مليار دولار خلال الفترة ذاتها من العام السابق عليه، بانخفاض 2.4 مليار دولار بنسبة 9.7% خلال عام، وفى المقابل تراجعت جملة الواردات من 63.8 مليار دولار لـ 57 مليار دولار خلال فترة المقارنة ذاتها.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

«الصحة»: بدء التطعيم بلقاح «كورونا» في فبراير.. وإطلاق الموقع نهاية يناير

الزمالك يلغي نهائيًا مفاوضات «سانت إيتيان» لضم مصطفى محمد

أمريكا تدرج حركة «حسم» فى مصر على قوائم الإرهاب

الزمالك يحصن موهبته الجديدة

الصور

image description

هبوط أرضي يبتلع سيارة بدمياط (صور)

image description

إنشاء 66 مدرسة جديدة بالقرى الأكثر احتياجًا بـ288 مليون جنيه فى أسيوط

image description

استبدال أسلاك الجهد المتوسط بكابلات أرضية بالغنايم في أسيوط

image description

محافظ أسيوط يتفقد أعمال رصف شارع أحمد حسن الباقوري بالوليدية (صور)

image description

تحرير 53 محضر عدم ارتداء كمامات بدمياط (صور)

الأكثر قراءة

شقيقة أمير قطر تعلن وفاة الشيخ سعود بن جاسم آل ثانى

عواصف وشبورة.. تفاصيل طقس الـ72 ساعة المقبلة

«ذهبت مع الريح».. مصدر أمنى يكشف حقيقة تحطيم تميمة مونديال اليد

الزمالك يلغي نهائيًا مفاوضات «سانت إيتيان» لضم مصطفى محمد

إنفوجراف

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مرض المطرب علي حميدة (إنفوجراف)

image description

إسرائيل تدفع بتصاريح بناء للفلسطينيين.. تعاطف حقيقى أم تهدئة؟

image description

اختار كمامتك.. كيف تواجه مشكلات أقنعة الوجه؟ (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

مواعيد القطارات اليوم السبت 16-1-2021

بعد 24 عامًا من الانتظار.. زوجان من أربيل يرزقان بـ«نور العين»

يونيون برلين يفوز على باير ليفركوزن 1 -0 فى الدوري الألمانى

لاتسيو يفوز على روما بثلاثية فى الدورى الإيطالى

أيام زمان

حكاية مواطن سوري طلب قبلة من فريد الأطرش مقابل مليون ليرة

«شتمنا بعض».. كواليس خناقة هند رستم وتحية كاريوكا

كيف أخفى محمد عبدالوهاب الصلع؟

«رهنت دهبي بسببه».. اعترافات مديحة يسري عن عبد الناصر

مقالات الرأي
د.مينا بديع عبدالملك
عبدالباسط عبدالصمد.. الحنجرة الذهبية «1-2»
د.كريمة الحفناوى
العلاقات المصرية - الصينية مع بداية عام جديد
صفاء النجار
الصعود الخاطف والانحدار السحيق «١»
مدحت بشاى
أنشأنا السد العالى تكريمًا للحياة
المزيد

الثقافة

زيزيت سالم: «تبغ وشيكولاتة» تبحث عن حالة الاعتدال التى ساورت عقول أبطالها

الساقى تصدر كتاب «إضاءات لفهم الواقع» لــ حنّة أرندت

اليوم.. انطلاق فعاليات ورشة تعليم أنواع الخط العربى بساقية الصاوى

«كوكبنا» كتاب يأخذنا فى رحلة عبر مختلف العوالم البيولوجية