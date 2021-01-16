76 مليون دولار فاتورة اللعب المستوردة خلال 10 أشهر

سجلت واردات المصريين من لعب الأطفال 76.6 مليون دولار خلال أول 10 أشهر من عام 2020 مقابل 80 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بانخفاض 3.4 مليون دولار خلال عام، وذلك وفقًا لأحدث تقارير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.وأضاف جهاز الإحصاء، أن واردات أحذية وفعال بلغت 59.6 مليون دولار خلال 10 أشهر من عام 2020 مقابل 91 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بانخفاض 31.4 مليون دولار خلال عام.يشار إلى أن إجمالى صادرات مصر لدول العالم قد بلغت 22.8 مليار دولار خلال الفترة بين شهرى يناير وأكتوبر من عام 2020 مقابل 25.2 مليار دولار خلال الفترة ذاتها من العام السابق عليه، بانخفاض 2.4 مليار دولار بنسبة 9.7% خلال عام، وفى المقابل تراجعت جملة الواردات من 63.8 مليار دولار لـ 57 مليار دولار خلال فترة المقارنة ذاتها.