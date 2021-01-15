ناهد السباعي تحذف فيديو على إنستجرام بسبب سخرية الجمهور

حذفت الفنانة ناهد السباعي مقطع فيديو لها قامت بمشاركته عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، وذلك خلال دقائق من طرحها له.وظهرت ناهد السباعي خلال الفيديو على طريقة فيديوهات "التيك توك"، حيث أطلت بملابس عشوائية وشكل غير منظم، وتحولت فجأة لفتاة ترتدي ملابس مهندمة وإطلالة مثيرة، وسرعان ما توالت التعليقات على الفيديو من قبل جمهورها ما بين الهجوم والسخرية، مما دفعها لحذف الفيديو.من جهة أخرى، تشارك الفنانة ناهد السباعي في مسلسل "في بيتنا روبوت"، الذي تخوض بطولته الفنانة شيماء سيف، كضيفة شرف في إحدى حلقات العمل، وهو بطولة هشام جمال، وعمرو وهبة، وليلى زاهر، ودلال عبدالعزيز، وعدد من ضيوف الشرف منهم أوس أوس وناهد السباعي، ومن تأليف أحمد محيي وأحمد المحمدي، وإخراج وليد الحلفاوي، وإنتاج مشترك بين سينرجي وروزناما.