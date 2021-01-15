خشونة الركبة وعلاجها.. طبيب يُجيب على تساؤلات قراء «الدستور» (فيديو)

رد الدكتور أحمد عبد السميع الهراوي، استشاري جراحة العظام وإصابات الملاعب، على تساؤلات متابعي صفحة جريدة الدستور على فيسبوك، حول موضوع حلقته السابقة بشأن «مشاكل خشونة الركبة، وطريقة علاجها».شهدت الحلقة تفاعلًا كبيرًا بين المشاهدين، لتتخطى حاجز المليون مشاهدة، شرح خلالها الطبيب كيفية حماية الركبة مُبكرًا عن طريق العلاج الطبيعي، فيما أوضح مدى أهمية حقن البلازما، ومتى يلجأ المريض لتغيير مفصل الركبة، ومخاطر الإسهاب في تناول المسكنات عند الشعور بآلام الركبة.شاهد لقاء الطبيب كاملًا في الفيديو التالي: