انطلاق فعاليات مبادرة «الوعي 2021» بـ«الأعلى للشئون الإسلامية» الاثنين

وجه المجلس الأعلى للإعلام، الدعوة إلى عدد من الصحفيين والإعلاميين للمشاركة في الندوة التي تنعقد بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية يوم الاثنين ضمن فعاليات مبادرة الوعي 2021.وتنطلق أولى فعاليات المبادرة صباح يوم الإثنين، ويحاضر فيها الدكتور محمد الباز رئيس مجلسي إدارة وتحرير «الدستور»، والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، وكرم جبر رئيس المجلس الأعلى للإعلام وخالد ميري رئيس تحرير الأخبار، وخالد صلاح رئيس تحرير اليوم السابع، بجانب نخبة من الأئمة والواعظات.