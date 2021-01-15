ريم مصطفى على بوستر تشويقي لفيلم «أهل الكهف» (صورة)

كشف المنتج وليد منصور عن أفيش فيلم أهل الكهف، والذي تظهر عليه الفنانة الشابة ريم مصطفي بعد انضمامها للعمل منذ أيام قليلة.وقال "منصور" في تصريحات لـ"الدستور"، إن الفيلم به كثير من الأبطال وليس بطلا واحدا وسوف يتم الكشف عن باقي الأفيشات الخاصة بالفيلم تباعا، مشيرا إلى أن هناك مجهودا كبيرا بذل في تصميم وتنفيذ تلك البوسترات الدعائية.وكان قد كشف وليد منصور عن بوسترات مبدئية أبطالها الفنان محمد فراج وغادة عادل وخالد النبوي.