«ذهبت مع الريح».. مصدر أمنى يكشف حقيقة تحطيم تميمة مونديال اليد

نفى مصدر أمنى ما تم تداوله على بعض المواقع بشأن قيام الأجهزة الأمنية بتكثيف جهود ضبط المتهمين بتحطيم مجسم "تميمة بطولة كأس العالم لكرة اليد" بمدينة 6 أكتوبر.وأكد أن هذا الخبر عارٍ تمامًا عن الصحة، وأن حقيقة الأمر تتمثل في أن مجسم التميمة المشار إليه مصنوع من مادة "الفوم" ومثبتة بقاعدة خشبية بمدخل مدينة زويل من طريق الواحات بدائرة قسم شرطة حدائق أكتوبر، مشيرًا إلى أن سقوطها نتج عن سرعة الرياح دون تدخل بشرى، ما أدى إلى تحطمها وتم رفعها بمعرفة شركة الدعاية المعنية بذلك وإيداعها بالمخازن.واختتم بأنه جار الانتهاء من تصنيع البديل