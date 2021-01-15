اليمن تدين إطلاق الحوثي 3 طائرات مسيّرة باتجاه السعودية

أدانت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، اليوم الجمعة، إطلاق الميليشيات الحوثية، اليوم، ثلاث طائرات مسيرة دون طيار (مفخخة) من محافظة الحديدة، غربي البلاد باتجاه المملكة العربية السعودية.وقالت وزارة الخارجية وشئون المغتربين، في بيان نشرته وكالة الأنباء اليمنية "سبأ": "إن الوزارة إذ تدين هذا العمل الإرهابي، لتؤكد وقوف اليمن حكومة وشعبا مع الأشقاء في المملكة العربية السعودية ضد كل ما يمس أمنها واستقرارها".وأكدت أنها تؤيد كافة الإجراءات التي تتخذها المملكة "في حماية أراضيها ومكافحتها الإرهاب بكافة أشكاله والحفاظ على أمن واستقرار أراضيها والمنطقة".