حكاية مواطن سوري طلب قبلة من فريد الأطرش مقابل مليون ليرة

تعرض الفنان فريد الأطرش لموقف غريب خلال إحدى الحفلات الغنائية في دمشق، حيث وعده مواطن سوري أنه على استعداد لدفع مليون ليرة سورية مقابل تقبيله من خده.وحدث ذلك في ملعب العباسيين بدمشق، والذي كان مكتظًا ومزدحمًا بأكثر من عشرين ألف متفرج، وكان من بين الحاضرين رجل ستيني يجلس رفقة عائلته في الصفوف الأولى، وظل يرقب الفنان فريد الأطرش بشكل غريب، وكان كلما هم فريد بمغادرة المسرح يرفع يديه بشكل رزين هادئ يرجوه أن يعيد، واستجاب فريد له وردد أغنية «أول همسة» عشر مرات.وجاء في مجلة "الشبكة" اللبنانية: "خلال غناء الأطرش فوجئ بأن المعجب أخلى مكانه وأعد لفريد مفاجأة لم تخطر ببال أحد، فعندما كانت اللجنة الخاصة بالتبرعات تجري المزاد الأمريكي على مسدس أحد الشهداء، خلف كواليس المسرح، وقد فاجأ المعجب الأمن الموجود على الكشك الذي أعد لاستراحة الأطرش وحاول الدخول ولكن الحرس منعه وبعد محاولات استطاع المعجب الوصول إلى فريد وعرض عليه التبرع بمبلغ مليون ليرة إذا سمح له الأطرش بتقبيله من خده، وهو الأمر الذي لم يصدقه الأطرش في أول الأمر ولكنه تحقق أمامه وعلى خشبة المسرح ولم يتمالك الأطرش دموعه حينها".