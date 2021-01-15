سفير مصر فى جوبا يبحث مع المركزى السودانى مقترحات التعاون المشترك

بحث سفير مصر لدى جنوب السودان محمد قدح، مع محافظ البنك المركزي الجنوب سوداني ديير تونج، مقترحات التعاون بين البنكين المركزيين في البلدين فى مجالات تتضمن السياسات المالية والمدفوعات الدولية والعمل المصرفي والتدريب وبناء القدرات.يأتي اللقاء قبل زيارة المسئول الجنوب سوداني إلى مصر الأسبوع المقبل، تلبيةً للدعوة الموجهة إليه من محافظ البنك المركزي طارق عامر.وذكرت وزارة الخارجية- في بيان اليوم الجمعة- أن اللقاء تطرق إلى سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتبادل الاستثماري والتجاري بين البلدين، وفرص عمل البنوك المصرية في جنوب السودان، في إطار توافق البلدين خلال زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى جوبا في نوفمبر الماضي على الارتقاء بالعلاقات الثنائية في مجالات التكامل الاقتصادي والشراكة التنموية.