«حقوق إنسان النواب» تبحث خطة عملها في أول اجتماعاتها.. الأحد

تعقد لجنة حقوق الانسان برئاسة النائب طارق رضوان، اجتماعًا يوم الأحد المقبل، في تمام الساعة العاشرة صباحا، لمناقشة ووضع التصور العام لصياغة الرؤية الخاصة بعمل اللجنة.وقال طارق رضوان، رئيس اللجنة، إن رؤية اللجنة سوف تتضمن مهام وأهداف ومراحل التنفيذ، كما ستتم مناقشة وصياغة التصور العام لشكل التحديات المحلية والإقليمية والخارجية التي تمس حقوق الإنسان.