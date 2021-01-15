رئيس الوزراء الهولندي مارك روت يعلن استقالة حكومته

قدم رئيس الوزراء الهولندي "مارك روت" استقالة حكومته عقب اجتماع بين الحزب المسيحي الديمقراطي وحزب الشعب للحرية والديمقراطية اللذين يشكلان الحكومة، وفقًا "لرويترز".وكان مقررًا أن يجري "روت" اجتماعا وزاريا إضافيا لبحث الوضع، ثم ذهب بعد ذلك إلى الملكة بياتريكس لإبلاغها بالوضع.. ووفقا لما ذكرته تقارير إعلامية محلية فإن روت سيبلغ الملكة بأن حكومته فشلت.وفشلت حكومة روت، يوم السبت، في التوصل إلى اتفاق بشأن خفض الميزانية، مما وضعها على حافة الانهيار.