الأحد.. كاثوليكية سوهاج تحتفل بالسيامة الإنجيلية للشماس مينا رفعت

يترأس نيافة الأنبا توماس حليم، مطران إيبارشية سوهاج للأقباط الكاثوليك، صلاة القداس الإلهي، بمناسبة السيامة الإنجيلية للشماس مينا رفعت، وذلك بمشاركة نيافة الأنبا يوسف أبوالخير، المطران الشرفي للإيبارشية.تقام صلاة القداس في الثامنة من صباح يوم الأحد، الرابع والعشرين من يناير الجاري، وذلك بكنيسة مار جرجس للأقباط الكاثوليك بسوهاج.