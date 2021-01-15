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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«الصحة»: بدء التطعيم بلقاح «كورونا» في فبراير.. وإطلاق الموقع نهاية يناير

الجمعة 15/يناير/2021 - 04:38 م
لقاح سينوفارم
لقاح سينوفارم
فاتن خديوى _ سارة سعودى
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كشفت مصادر بوزارة الصحة والسكان، عن بدء التطعيم بلقاح فيروس كورونا الصينى "سينوفارم" مطلع فبراير المقبل، مشيرة إلى أنه سيتم انطلاق الموقع الإلكتروني الخاص بالتسجيل للحصول على لقاحات رسميًا نهاية يناير الجاري.

وأكدت مصادر، لـ"الدستور"، وصول دفعات جديدة من لقاح "سينوفارم" نهاية الشهر الجاري، حيث تستهدف الوزارة تطعيم الأطقم الطبية في مستشفيات العزل والصدر والحميات، والفئات الأكثر خطورة والتى تشمل فئات كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.

وأوضحت أن المواطنين الذين نجحوا في التسجيل على الموقع الإلكتروني خلال فترة التشغيل التجريبي، لن يحتاجوا للتسجيل مرة أخرى، لافتًا إلى أنه تم إرسال عينات من لقاح أسترازينكا إلى هيئة الدواء المصرية لفحصها واعتمادها تمهيدًا لتوقيع العقد من الشركة المنتجة لبدء توريد دفعات من اللقاح.

وأكدت وزارة الصحة واللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا المستجد تتابع مستجدات لقاحات فيروس كورونا المستجد حول العالم، ودراسة اللقاحات المناسبة للتعاقد عليها، حيث تم توقيع اتفاق مع تحالف "الجافى" على توريد 20% من احتياجات مصر من لقاحات فيروس كورونا المستجد.

وأشارت إلى أنه تم تجهيز مراكز تلقى المواطنين للقاحات فيروس كورونا المستجد والبالغ عددها 34 مركزًا في المحافظات، طبقًا لأحدث التجهيزات الطبية، وذلك ضمن الاستعدادات النهائية لبدء التلقيح بلقاح فيروس كورونا.

وشددت المصادر، على أهمية تطبيق الاجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، حيث إن أرقام الإصابات مرشحة للزيادة خلال شهرى يناير وفبراير، والتي من المتوقع أن تشهد أعلى إصابات بفيروس كورونا.

وأشارت إلى أنه يتم استقبال كافة الحالات المشتبه إصابتهم بفيروس كورونا المستجد من خلال 360 مستشفى بالجمهورية، بالإضافة إلى 34 مستشفى صدر و27 مستشفى حميات، لافتة إلى أن كافة المستشفيات مجهزة بأعلى الإمكانات الطبية والأدوية والتجهيزات الطبية، كما تم تدريب الأطقم الطبية على كافة البروتوكولات العلاجية العالمية.

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