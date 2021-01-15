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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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تقارير ومتابعات

بعد نشر استغاثته.. «عم محمد» يشكر قراء «الدستور»: مسامح اللي ضربوني

الجمعة 15/يناير/2021 - 03:40 م
عم محمد
عم محمد
حسن الهتهوتي
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قدم محمد إبراهيم، أحد ذوي الاحتياجات الخاصة، الشكر لمتابعي الصفحة الرسمية لجريدة الدستور على "فيس بوك"، بعد التفاعل مع استغاثته التي قال فيها إنها يتعرض لاعتداءات متكررة من بعض الأشخاص، في منطقة التبين بالقاهرة، مستغلين إعاقته.

وأضاف «إبراهيم»، أن أجهزة الأمن ممثلة في مباحث قسم شرطة التبين، ألقت القبض على هؤلاء الأشخاص، لكنه رفض في النهاية أن يتسبب في سجنهم، وقرر التنازل عن حقه، لأنهم يعولون أطفالًا، مُقدمًا في ذات السياق الشكر لرجال الشرطة بقسم التبين، والذين وعدوه بتوفير الأمن له ولأسرته وعدم تكرار ما حدث له، وطلبوا منه التواصل معهم مباشرة في حال أي شكاوى أو مضايقات أخرى، للتدخل الفوري حيالها.

وأثنى الرجل على دور النيابة العامة في القضية، مضيفًا أن الأمر سوف ينتهي بالتصالح، ليُغلق صفحة الألم التي تعرض لها خلال الفترة الماضية، ليعود لمحله التجاري لبيع الأدوات الصحية، والذي أُغلِق طول الفترات الماضية جراء هذه المشاكل، وتسبب في انقطاع مصدر رزقه وأطفاله.


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