أردوغان يطالب الإدارة الأمريكية الجديدة بتسليم مقاتلات «إف 35»

طالب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الإدارة الأمريكية الجديدة بحل مشكلة تسليم مقاتلات إف 35، مشيرًا إلى إن بلاده دفعت "أموالا طائلة من أجل طائرات إف 35 التي لم يتم تسليمها".وطالب أردوغان، أمريكا بتسليم طائرات إف 35 التي أوقفتها واشنطن بسبب صفقة الصواريخ الروسية.وتنذر العقوبات بعواقب وخيمة إذا ما استمرت لمدّة عامٍ كامل أو أكثر، وهو أمر من شأنه أن يضع أنقرة أمام تحدٍّ كبير، خاصة مع مشاركتها المستمرة في عددٍ من حروب المنطقة كما في سوريا والعراق وليبيا.