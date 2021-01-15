أطباء أتراك: اللقاح لا يكفي العاملين بالمنظومة الصحية

أعلن عدد من الأطباء الأتراك، محدودية الجرعات المتوفرة من لقاح فيروس كورونا، مما أثار فوضى بالمستشفيات التركية، خاصة بعد اصطفاف الطوابير انتظارًا للقاح دون جدوى.وأفاد موقع جمهوريت التركي، أن عمليات التطعيم ضد فيروس كورونا التي طال انتظارها، بدأت في تركيا بعد إعلان وزارة الصحة بدء التطعيم.وأضافت الصحيفة أن عاملي قطاع الصحة ذهبوا مهرولين إلى مراكز التطعيم، لكن محدودية الجرعات تسببت في إثارة الفوضى لعدم تلقي جميع العاملين جرعاتهم.وكشف اتحاد جمعيات أطباء الأسرة، أن جرعات اللقاح التى أرسلت إلى المحافظات كافية فقط للعاملين بمراكز صحة الأسرة، ولا يكفي جميع العاملين بمنظومة الصحة.وأوضح الاتحاد أن وزارة الصحة غيرت مواعيد تسليم اللقاحات دون علم الأطباء، واكتفت السلطات بإرسال رسالة نصية قصيرة إلى الاتحاد.