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لايف ستايل

الفرق بين أعراض الحساسية الموسمية وكورونا

الجمعة 15/يناير/2021 - 02:39 م
الحساسية الموسمية
الحساسية الموسمية
شيماء دهب
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تتشابه أعراض الحساسية الموسمية وفيروس كورونا، إلى حد كبير، ما يثير القلق لدى العديد من الأشخاص، ولكن هناك اختلاف بينهما وهذا ما أوضحه موقع "bustle".

وفقًا للموقع الحساسية الموسمية تجعل الشخص يعاني من سيال الأنف والاحتقان والكحة، أو العيون الدامعة، والتى لا توجد عادة في أعراض الفيروس.

أما فيروس كورونا فتشتهر بالأعراض التالية، ويأتي أبرزها التعب والسعال الجاف، دون ذكر مخاط، وقد يتم المعاناة من الآم وإتقان، ولكن الحمى هي أكثر الأعراض شيوعًا، ويعتبر الاختبار هو الفيصل الوحيد بين الأعراض وإذا لم يتوفر فلابد من الاتجاه للعزل الذاتي حتى لا يتم انتقال العدوى في حالة الإصابة بالفيروس.

نجد أن الحساسية الموسمية لا يعاني المريض فيها من الحمى أو الغثيان أو القيء أو الإسهال أو ألم العضلات أو الجسم أو فقدان حاسة الشم والتذوق فهذه الأعراض هي الفيصل الأساسي فيما يخص الفارق بينها وبين فيروس كورونا المستجد.

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