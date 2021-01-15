رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 15 يناير 2021 الموافق 02 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

جهود أمنية لكشف غموض تحطيم تميمة كأس العالم لكرة اليد فى الجيزة (صور)

الجمعة 15/يناير/2021 - 12:03 م
جريدة الدستور
ندى حمدى
طباعة
فوجئ المسئولون عن أحد الهناجر بمدينة 6 أكتوبر، بتحطيم تمثال تميمة بطولة كأس العالم لكرة اليد المقامة حاليًا في مصر، فتم تحرير محضر بالواقعة.

وتكثف الأجهزة الأمنية بمحافظة الجيزة، جهودها لكشف ملابسات الواقعة وتحديد هوية محطمى التميمة، حيث كشفت المعاينة الأولية لرجال المباحث عن تحطيم التمثال لعدة أجزاء، وتم تشكيل فريق بحث للتوصل لهوية المتهمين من خلال مناقشة أفراد الأمن ومراجعة وتفريغ كاميرات المراقبة بمخيط تخزين التمثال.

كانت قد أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة كأس العالم لكرة اليد رجال مصر 2021، عن اختيار الملك حورس التميمة الرسمية لبطولة العالم فى نسختها رقم 27، التي بدأت منذ 13 يناير الجاري، وتستمر حتى نهاية الشهر، بمشاركة 32 دولة لأول مرة في تاريخ البطولة.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

الموعد الرسمي لصرف الدفعة الخامسة من منحة العمالة غير المنتظمة

وفاة صفوت الشريف بعد صراع مع المرض

كورونا يُنهي حياة صيدلانية بعد وضع مولودها الأول بالغربية

بعد الإحالة للمفتي.. تفاصيل إذابة طفلة وصرف جثتها في المجاري

الصور

image description

تحرير 53 محضر عدم ارتداء كمامات بدمياط (صور)

image description

جامعة أسيوط تعيد استخدام أماكن غير مستغلة بحرمها

image description

حصيرة وسبورة في الشارع: ريم تعلم أطفال أتميدة دون مقابل (فيديو)

image description

السكرتير العام المساعد يترأس لجنة لمعاينة الأراضي بأسيوط

image description

جامعة أسيوط تجري 32 ألفا و108 عمليات جراحية في 2020

الأكثر قراءة

أمطار على 7 محافظات ومناطق.. تفاصيل طقس الجمعة

إنقاذ «الشاب العاري» مرعب سيدات شبرا

بعد الإحالة للمفتي.. تفاصيل إذابة طفلة وصرف جثتها في المجاري

آليات تطبيق مبادرة الرئيس لمتابعة حالات «كورونا» ضمن منظومة التأمين الصحي

إنفوجراف

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مرض المطرب علي حميدة (إنفوجراف)

image description

إسرائيل تدفع بتصاريح بناء للفلسطينيين.. تعاطف حقيقى أم تهدئة؟

image description

اختار كمامتك.. كيف تواجه مشكلات أقنعة الوجه؟ (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

رابط موقع دعم مصر لتنزيل المواليد 2021

بيع مفتاح زنزانة نابليون مقابل 92 ألف يورو

تردد قناة المجد للقرآن الكريم 2021

تعرف على مزايا حمية الشيكولاتة

أيام زمان

عادل إمام وحسين فهمي صداقة قديمة وخلافات موسمية

«طالبنا بالاستمرار.. وكنا نؤدي وبداخلنا انكسار».. أسرار العلاقة بين عبدالناصر وشويكار

«حبسها ليلة الزفاف».. حكاية زواج سميحة أيوب ومحسن سرحان

«هوّ كان يطول؟».. مشاجرة بين كمال الشناوي وكاميليا بسبب «بوسة»

مقالات الرأي
مدحت بشاى
أنشأنا السد العالى تكريمًا للحياة
د. محمد عفيفي
مصر فى الثمانينيات
جمال طه
أمريكا وصراعات «جمهوريات الموز»
ماجد حبته
صراعات أوروبية على اللقاحات!
المزيد

الثقافة

سعيد عبده: الثقافة ضلع رئيسي في معادلة بناء الإنسان التي أعلنها السيسي

طبعة جديدة من «أساطير الحب والجمال عند الأغريق» لـ دريني خشبة

في ذكرى ميلاد عبد الناصر.. أول مظاهرة خرج فيها وتاريخه مع الكتب

اختتام فعاليات تخرج دفعات المرحلة الأولى من «ابدأ حلمك»