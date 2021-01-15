جهود أمنية لكشف غموض تحطيم تميمة كأس العالم لكرة اليد فى الجيزة (صور)

فوجئ المسئولون عن أحد الهناجر بمدينة 6 أكتوبر، بتحطيم تمثال تميمة بطولة كأس العالم لكرة اليد المقامة حاليًا في مصر، فتم تحرير محضر بالواقعة.وتكثف الأجهزة الأمنية بمحافظة الجيزة، جهودها لكشف ملابسات الواقعة وتحديد هوية محطمى التميمة، حيث كشفت المعاينة الأولية لرجال المباحث عن تحطيم التمثال لعدة أجزاء، وتم تشكيل فريق بحث للتوصل لهوية المتهمين من خلال مناقشة أفراد الأمن ومراجعة وتفريغ كاميرات المراقبة بمخيط تخزين التمثال.كانت قد أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة كأس العالم لكرة اليد رجال مصر 2021، عن اختيار الملك حورس التميمة الرسمية لبطولة العالم فى نسختها رقم 27، التي بدأت منذ 13 يناير الجاري، وتستمر حتى نهاية الشهر، بمشاركة 32 دولة لأول مرة في تاريخ البطولة.