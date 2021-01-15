بيومي فؤاد يستأنف تصوير «عودة الأب الضال»

استأنف الفنان بيومي فؤاد تصوير أحداث مسلسله الجديد "عودة الأب الضال"، والذي توقف تصويره بسبب ظروف وفاة والده.وعاود الفنان التصوير مرة أخرى بعدما انتهى من دفن والده، لاستكمال عمله استعداد لعرض المسلسل الذي يعد أولي تجاربه في البطولة المطلقة خلال رمضان المقبل.وكانت "الدستور" قد كشفت عن شخصية بيومي فؤاد في العمل، والذي يجسد خلاله دور رجل أعمال يهتم بعمله بشكل كبير، ويقع في العديد من المشاكل والعواقب أمام أبنائه، وذلك في إطار كوميدي معتمدًا على الدراما الاجتماعية.المسلسل بطولة هالة فاخر، هيدي كرم، شادي الفونس، خالد منصور، نور قدري، أوتاكا، أميرة هاني، هاجر عفيفي، نيفين محمد، رانيا الخطيب، إخراج أحمد عبدالعال.