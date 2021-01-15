



رابط المصرية للاتصالات.. الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي

يمكن لعملاء الشركة المصرية للاتصالات we الاستعلام عن قيمة إجمالي الفاتورة الربع سنوية خلال الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر عن طريق الدخول على رابط موقع الشركة الرسمي من خلال هذا الرابط ( من هنا ) منذ اليوم الجمعة 15 يناير عن طريق إدخال رقم التليفون الأرضي مسبق بكود المحافظة كما يوضح الموقع أيضاً إذا كان هناك فواتير أخرى مستحقة على رقم التليفون الأرضي أم لا وذلك توفيرا لوقت وجهد الملايين من عملاء الشركة وحرصاً منها على تقديم الخدمات الإلكترونية للمواطنين.

مواعيد سداد فاتورة التليفون الأرضي لشهر يناير

حددت الشركة المصرية للاتصالات جدول يمكن من خلاله معرفة مواعيد سداد الفاتورة الربع سنوية وهي 15 يناير تصدر الشركة الفاتورة على موقعها الإلكتروني 14 فبراير تنتهي فترة السماح التي حددتها الشركة لسداد الفاتورة 15 فبراير تقوم الشركة بتحويل التليفون الأرضي إلى استقبال فقط 14 مارس تنتهى فترة السماح لسداد فاتورة التليفون الأرضي 15 مارس ترفع الشركة الخط من الخدمة وتطبيق غرامة على عملائها غير المسددين للفاتورة.





قيمة غرامة للتخلف عن دفع فاتورة التليفون الأرضي

يبحث الملايين من عملاء الشركة المصرية للاتصالات عبر المنصات الإلكتروني عن رابط المصرية للاتصالات.. الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي إلكترونيا هروبا من دفع غرامة التخلف عن سداد فاتورة التليفون الأرضي في موعدها المحدد والمقدرة ب 10 جنيهات كحد أدنى و 1.5 % من إجمالي قيمة الفاتورة الربع سنوية كحد أقصى حتى يتم إعادة الحرارة التليفون الأرضي ومن ثم خدمات الإنترنت المنزلي أيضاً.





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حظى رابط المصرية للاتصالات.. الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي على أعلى نسبة مشاهدة عبر محرك البحث العالمي جوجل خلال الفترة الماضية لمعرفة قيمة فاتورة استهلاك يناير المزمع إصدارها اليوم الجمعة 15 يناير عن الفترة من أكتوبر وحتى ديسمبر الماضي، لذلك يستعرض الدستور من خلال التقرير التالي مواعيد استحقاق الغرامة المتخلفين عن الدفع في المعاد المحدد وقيمة الغرامة .