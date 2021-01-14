وزير الشئون الخارجية السعودي يبحث مع وفد أوروبي القضايا الإقليمية

بحث وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، بالرياض، اليوم، مع المدير السياسي في وزارة الخارجية الألمانية ينس بلوتنر، والمدير السياسي في وزارة الخارجية الفرنسية فيليب إيريرا، وسفراء المملكة المتحدة وجمهورية فرنسا وجمهورية ألمانيا الاتحادية لدى المملكة، أبرز القضايا على الساحتين الإقليمية والدولية، كما تم تبادل وجهات النظر حيال الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن اللقاء حضره وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية أحمد بن عبدالعزيز قطان، ووكيل الوزارة للشؤون السياسية والاقتصادية الدكتور عادل بن سراج مرداد، ووكيل الوزارة للشؤون الدولية المتعددة الدكتور عبدالرحمن بن إبراهيم الرسي، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى الاتحاد الأوروبي سعد بن محمد العريفي، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن محمد بن سعيد آل جابر.