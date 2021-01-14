القوات الإثيوبية تقتل سودانيًا وتعتقل 3

أفادت مصادر مطلعة، مساء اليوم، بأن قوات إثيوبية قتلت مواطنا سودانيا واعتقلت 3 آخرين في منطقة حدودية بين البلدين على وقع الصراع الدائر الآن بين الجانبين.وأعلن الجيش السوداني، في وقت سابق، اليوم، حظر تحليق الطيران فوق منطقة الفشقة الحدودية المتوترة مع إثيوبيا غداة إعلانه أن طائرة عسكرية إثيوبية عبرت حدوده في "تصعيد خطير".في بداية ديسمبر الماضي قتلت القوات والميليشيات الإثيوبية أربعة جنود سودانيين وأصابت أكثر من 20 عسكريا آخرين في هجوم على مناطق سودانية.وازداد التوتر بين الخرطوم وأديس أبابا حول منطقة الفشقة، التي تبلغ مساحتها نحو 250 كيلومترًا مربعًا ويؤكد السودان أحقيته بها فيما يستغل مزارعون إثيوبيون أراضيها الخصبة.