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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
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مصر

بروتوكول تعاون بين التضامن والجمعية الشرعية لإنشاء «حاضنات المتفوقين علميًا بالجامعات»

الخميس 14/يناير/2021 - 08:53 م
نيفين القباج
نيفين القباج
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القباج: الجمعية الشرعية ستقدم 25 ألف جنيه لطالب الماجستير والدكتوراه وألف جنيه منحة شهرية

وقعت السيدة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، ومصطفى إسماعيل الأمين العام للجمعية الشرعية، بروتوكول تعاون «حاضنات الفائقين علميًا بالجامعات الحكومية»، بالتنسيق مع الوحدات الاجتماعية بالجامعات.

ويكفل البروتوكول، تقديم دعم مادي يقدر بـ 25 ألف جنيه لكل طالب متفوق إلى جانب 12 ألف جنيه سنويًا كمصروف خاص، من خلال دعم 40 طالبًا بكل جامعة من إجمالي 10 جامعات بمعدل دعم 400 طالب سنويًا، وبخطة خمسية لدعم 2000 طالب متفوق.

وأشادت الوزيرة بمبادرة الجمعية الشرعية، معتبرة أن مبادرتها الخاصة بدعم الطلاب المتفوقين بالجامعات، وطلاب الدراسات العليا، هو دليل على تقدير الجمعية الشرعية للعلم والاستثمار في البشر والتعليم لتحقيق التنمية، بالتوازي مع التنمية الاقتصادية، والاجتماعية، والقضاء على الفقر، وتحقيق التنمية في البنى التحتية بالمجتمع المصري.

وقالت: «الجمعية الشرعية ستقدم منح سنوية للطلاب المتفوقين بواقع 25 ألف جنيه لكل طالب، على جانب 12 ألف جنيه كمصروفات شخصية لهؤلاء الطلاب، وهذا تفكير علمي ومنطقي، ويدل على رؤية الجمعية الشرعية الممنهجة ومنظمة، لتنشئة الطلاب، كما تفتح مستشفياتها أمام شباب الأطباء، وتنفيذ الأبحاث والمشروعات البحثية، وكذا دعم الطلاب في التعليم الثانوي والإعدادي، لتعزيز الانتماء وحب الوطن، وتحقيق التنمية، وبناء الثقة بين الطلاب وأجهزة الدولة، ونحن نطمع في الخير دائمًا، وعلى ثقة أن شراكتنا مع الجمعية الشرعية ستستمر، وتثمر عن كل الخير والتنمية المستدامة لبلدنا الحبيبة».

وأكدت الوزيرة، أن الوزارة قدمت دعمًا كبيرًا في تأهيل المدن الجامعية، وتوفير المفروشات، بالإضافة إلى توفير المياه والغذاء وعبوات النظافة الشخصية وذلك بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

من جانبه، قال مصطفى إسماعيل الأمين العام للجمعية الشرعية، إن هناك حلمًا لطالما راوده منذ 20 سنة، وهو التمكن من رعاية الطلاب المتفوقين علميًا في جامعات مصر، وتحديدًا في الكليات التطبيقية، الطب، والهندسة، والصيدلة، والطب البيطري، والعلوم، والزراعة.

وأشار إلى أن الحلم تحقق بتوقيع بروتوكول التعاون بين الجمعية الشرعية، ووزارة التضامن و10 جامعات مصرية وهي: «جامعة القاهرة، وعين شمس، الإسكندرية، سوهاج، جنوب الوادي، والوادي الجديد، والفيوم، والمنوفية، والدقهلية، والشرقية»، حيث تنشئ الوزارة وحدة تضامن في الجامعات المصرية، وتقدم حزم خدمات للطلاب عمومًا، خدمات اجتماعية، بالتعاون مع بنك ناصر، ومشروعات تنموية للشباب، بأن يحصل الشاب على قرض تمويلي أثناء دراسته الجامعية، ويسدده على 10 سنوات بعد تخرجه.

وأوضح إسماعيل، أن الجمعية الشرعية سيكون لها حاضنة للتفوق العلمي لدعم الطلاب المتفوقين في السنوات الدراسية الجامعية الثالثة والرابعة، وذلك من خلال تقديم بدل جيب 1000 جنيه، إلى جانب المساهمة في المؤتمرات العلمية والمراجع العلمية التي يحتاجها في رسالته للماجستير والدكتوراه.

وأكد أن الجمعية ستركز في دعم الطلاب من ذوي الأفكار والابتكارات في المجال العلمي، لافتًا إلى أنه سيتم دعم 40 طالبًا في كل جامعة في 10 جامعات بمعدل دعم 400 طالب سنويًا، وعلى مدار 5سنوات سيكون لدينا 2000 طالب متفوق، يتم دعمهم من خلال الجمعية الشرعية، وهو دعاية خير لها، وثمرة خير لتنمية الدولة المصرية.
بروتوكول تعاون بين التضامن والجمعية الشرعية لإنشاء «حاضنات المتفوقين علميًا بالجامعات»
بروتوكول تعاون بين التضامن والجمعية الشرعية لإنشاء «حاضنات المتفوقين علميًا بالجامعات»
بروتوكول تعاون بين التضامن والجمعية الشرعية لإنشاء «حاضنات المتفوقين علميًا بالجامعات»
بروتوكول تعاون بين التضامن والجمعية الشرعية لإنشاء «حاضنات المتفوقين علميًا بالجامعات»
بروتوكول تعاون بين التضامن والجمعية الشرعية لإنشاء «حاضنات المتفوقين علميًا بالجامعات»
بروتوكول تعاون بين التضامن والجمعية الشرعية لإنشاء «حاضنات المتفوقين علميًا بالجامعات»

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