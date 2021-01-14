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الخميس 14 يناير 2021 الموافق 01 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

كيفية إضافة تردد قناة والبحث عن قنوات النايل سات

الخميس 14/يناير/2021 - 08:47 م
قناة نايل سات
قناة نايل سات
نعمات مدحت
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يرغب الكثير من المواطنين في معرفة كيفية إضافة تردد قناة والبحث عن قنوات النايل سات، بعد تغيير الترددات القديمة للقنوات عبر القمر الصناعي نايل سات منذ بداية يناير الجاري 2021، مع بداية العام الميلادي الجديد، حيث تستمر عمليات البحث عبر المنصات الإلكترونية على محركات البحث في معرفة كيفية تنزيل القناة والتردد الخاص بها.

كيفية إضافة تردد قناة والبحث عن قنوات النايل سات 


"الدستور" يرصد خلال السطور القادمة خطوات إضافة تردد قناة والبحث عن طريق النايل سات للقنوات الأخرى.

لمن يرغب من المواطنين في إضاقة تردد قناة جديدة،ينبغي ضرورة توفير جهاز تليفزيوني مع الريسيفر، والتأكد من تشغيله بشكل جيد مع إشارة ممتازة حتى يتمكن من تحميل القنوات.

والخطوة التالية يقوم المواطن بالضغط على meun، والتي تعبر القائمة في الريسيفر، حيث توجد أنواع كثيرة من أشكال وأنواع الريسيفر إلا أن طريقة تتنزيل القنوات واحدة لا تتغير، وبعد عرض القائمة تظهر صفحة بها كل الترددات الموجودة بجهاز الريسيفر وأسماء القنوات التي توجد على الجهاز.

وأما الخطوة التالية، يذهب المواطن إلى أسفل الصفحة سيجد عدة خيارات، وهي: أضافة تردد جديد، حذف تردد، أو تعديل تردد بحث، وتقوم أيها المواطن باختيار إضافة تردد، ثم نقوم بكتابة التردد، ومعدل الترميز والإستقطاب الخاص بالتردد.

قنوات فضائية جديدة

ويشار إلى أن هناك عدة قنوات جديدة تم تدشينها خلال الفترة الحالية ومع بداية العام الجديد، لذا يتهافت المواطنين على تنزيل القنوات الفضائية الجديدة عبر نايل سات، وخاصة في ظل كورونا المستجد، الذي تسبب في تقليل العمالة والعمل بالتناوب مما جعل شريحة كبيرة تجلس أمام التليفزيون وتستمع للبرامج والمسلسلات وتتابع ما يستجد في فيروس كورونا وطرق علاجه والوقاية منه ومواجهته.
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