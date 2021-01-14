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رئيس التحرير التنفيذي
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طريقة عمل الخضار السوتيه

الخميس 14/يناير/2021 - 11:48 م
الخضار السوتيه
الخضار السوتيه
شيماء دهب
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يلجأ العديد من الأشخاص لتناول الأطعمة الصحية حتى يتم رفع المناعة في محاولات منهم للتصدي لفيروس كورونا المستجد، لذا نوضح خلال تلك السطور طريقة عمل خضار السوتيه على طريقة الشيف سالي فؤاد.

يحتوي خضار السوتية على قيمة غذائية عالية، حيث يستفيد منها العديد من الأشخاص خاصة ممن يقومون بالحمية الغذائية، ويرغبون في إنقاص الوزن.

لذا نوضح طريقة عمل الخضار السوتية بالبخار.
المكونات:
- بطاطس مقطعة
- جزر متقطع
- فلفل أخضر وأخضر وأصفر شرائح
- قطع بروكلي صغيرة
- ثوم مفروم
- 3 أكواب من الماء
- ملح وفلفل أسود
- زيت زيتون

طريقة تحضير الخضار السوتية
- يتم غسل الخضروات بشكل جيد ومن ثم نرش الملح وتركها حوالي ربع ساعة
- ثم نضع المقلاة على النار ويضاف إليها زيت الزيتون ويترك حتى يسخن
- نضيف الفلفل الأخضر والثوم والفلفل الأصفر والأحمر ونقلب حتى تذبل المكونات
- نضع البروكلي والجزر والبطاطس والكوسا ونستمر في التقليب ويتم تركهم على النار حتى ينشف الماء المتواجد في المقلاة.
- نضع حلة على النار وبها ماء ويتم وضع الخضروات في مصفاة من السلك عليها وتوضع المصفاة فوق الحلة ونغطي المكونات ونتركها حتى تنضج
- يرش على الطبق بعد الغرف قليل من الملح والفلفل الاسود ويتم تناولها

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