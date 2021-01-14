رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 14 يناير 2021 الموافق 01 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الجيش الجزائري يقضي على إرهابي خطير شمال شرقي البلاد

الخميس 14/يناير/2021 - 08:02 م
الجيش الجزائري
الجيش الجزائري
أ ش أ
طباعة
أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية مساء اليوم الخميس عن القضاء على إرهابي خطير مطلوب، بولاية خنشلة، شمال شرقي البلاد.

وأفاد بيان لوزارة الدفاع الجزائرية مساء اليوم بأنه "في إطار مكافحة الإرهاب، وإثر نصب كمين محكم بواد بودخان جنوب غرب قنتيس بولاية خنشلة، تمكنت قوات الجيش اليوم من القضاء على إرهابي خطير وضبط بندقية آلية من نوع RPK وثلاثة خزن للذخيرة مملوءة وجهاز إرسال واستقبال محمول وهاتفين محمولين".

وأكد البيان أن هذه العملية التي مازالت متواصلة تأتي في سياق النتائج النوعية التي تحققها القوات المسلحة الجزائرية من أجل تطهير البلاد من آفة الإرهاب وبسط الأمن والسكينة عبر كافة ربوع البلاد.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

القوات المسلحة توزع كميات كبيرة من المطهرات والسلع الغذائية بأسعار مخفضة

مرتضى منصور يصل إلى مجلس الدولة لنظر طعنه ضد اللجنة الأوليمبية

برلمانية أبًا عن جد.. «النائبة المبتسمة» تكشف سر صورتها بالجلسة الافتتاحية

صرف منحة العمالة غير المنتظمة 2021 الدفعة الخامسة 17 يناير

الصور

image description

جامعة أسيوط تعيد استخدام أماكن غير مستغلة بحرمها

image description

حصيرة وسبورة في الشارع: ريم تعلم أطفال أتميدة دون مقابل (فيديو)

image description

السكرتير العام المساعد يترأس لجنة لمعاينة الأراضي بأسيوط

image description

جامعة أسيوط تجري 32 ألفا و108 عمليات جراحية في 2020

image description

ضبط سيارتين لبيع لحوم وكبدة فاسدة في أسيوط

الأكثر قراءة

القوات المسلحة توزع كميات كبيرة من المطهرات والسلع الغذائية بأسعار مخفضة

أمطار على 7 محافظات ومناطق.. تفاصيل طقس الجمعة

تجديد حبس «قمصان» مدّعي السرطان 15 يومًا

إنقاذ «الشاب العاري» مرعب سيدات شبرا

إنفوجراف

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مرض المطرب علي حميدة (إنفوجراف)

image description

إسرائيل تدفع بتصاريح بناء للفلسطينيين.. تعاطف حقيقى أم تهدئة؟

image description

اختار كمامتك.. كيف تواجه مشكلات أقنعة الوجه؟ (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

أسطورة قديمة تهدد بسقوط المملكة البريطانية

كورونا يؤجل ظهور «سوبر ماريو» اليابان.. اعرف الحكاية

اكتشاف أقدم لوحة صخرية في العالم داخل مغارة إندونيسية

طالع| بورصة الدواجن الرئيسية اليوم في مصر| أسعار آخر تحديث

أيام زمان

«طالبنا بالاستمرار.. وكنا نؤدي وبداخلنا انكسار».. أسرار العلاقة بين عبدالناصر وشويكار

«حبسها ليلة الزفاف».. حكاية زواج سميحة أيوب ومحسن سرحان

عادل إمام وحسين فهمي صداقة قديمة وخلافات موسمية

«هوّ كان يطول؟».. مشاجرة بين كمال الشناوي وكاميليا بسبب «بوسة»

مقالات الرأي
مدحت بشاى
أنشأنا السد العالى تكريمًا للحياة
د. محمد عفيفي
مصر فى الثمانينيات
جمال طه
أمريكا وصراعات «جمهوريات الموز»
ماجد حبته
صراعات أوروبية على اللقاحات!
المزيد

الثقافة

اجتماع بين اتحادي الكتّاب والناشرين لبحث بعض المستحقات العالقة

اختتام فعاليات تخرج دفعات المرحلة الأولى من «ابدأ حلمك»

في ذكرى ميلاده الـ 86.. كيف أنصف بهاء طاهر الكتاب الشباب؟

«الكتاب الفرانكفونيون».. أشهرهم «كونديرا» ومن العرب «قصيري»