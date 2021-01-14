رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 14 يناير 2021 الموافق 01 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

إجمالي إصابات كورونا بالجزائر تجاوز 103 آلاف حالة

الخميس 14/يناير/2021 - 08:08 م
كورونا
كورونا
أ ش أ
طباعة
أعلن الدكتور جمال فورار الناطق باسم اللجنة الوطنية لمتابعة فيروس كورونا بالجزائر اليوم الخميس تسجيل 267 حالة إصابة بفيروس كورونا و3 حالات وفاة في يوم واحد.

وقال الناطق - في مؤتمره الصحفي اليومي - إن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 103 آلاف و127 حالة إصابة، بينما ارتفع إجمالي الوفيات إلى 2822 حالة وفاة.

وأضاف أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 69 ألفا و992 حالة، بعد شفاء 201 حالة خلال يوم واحد، موضحا أن أغلب الوفيات من بين كبار السن، مشيرا إلى وجود 31 مريضا بالعناية المركزة.

وكانت أعلى حصيلة للإصابات بالكورونا في الجزائر قد بلغت 1133 حالة إصابة في يوم واحد، وتم تسجيلها في 24 نوفمبر الماضي.

يذكر أن أغلب الإصابات كانت تتركز في ولاية البليدة، التي تبعد عن الجزائر العاصمة 36 كيلومترا غربا، وتم فرض حجر صحي كامل عليها منذ يوم 24 مارس الماضي لمدة شهر، بسبب انتشار حالات الإصابة بها.

وأعلنت السلطات الجزائرية تشديد حظر التجوال المفروض حاليا بسبب الكورونا ليصبح من 8 مساء إلى 5 صباحا في 29 ولاية من بينها الجزائر العاصمة.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

بعد الإحالة للمفتي.. تفاصيل إذابة طفلة وصرف جثتها في المجاري

رسميًا.. تعيين المستشار أحمد مناع أمينا عاما لمجلس النواب

وفاة صفوت الشريف بعد صراع مع المرض

مرتضى منصور يصل إلى مجلس الدولة لنظر طعنه ضد اللجنة الأوليمبية

الصور

image description

جامعة أسيوط تعيد استخدام أماكن غير مستغلة بحرمها

image description

حصيرة وسبورة في الشارع: ريم تعلم أطفال أتميدة دون مقابل (فيديو)

image description

السكرتير العام المساعد يترأس لجنة لمعاينة الأراضي بأسيوط

image description

جامعة أسيوط تجري 32 ألفا و108 عمليات جراحية في 2020

image description

ضبط سيارتين لبيع لحوم وكبدة فاسدة في أسيوط

الأكثر قراءة

القوات المسلحة توزع كميات كبيرة من المطهرات والسلع الغذائية بأسعار مخفضة

أمطار على 7 محافظات ومناطق.. تفاصيل طقس الجمعة

تجديد حبس «قمصان» مدّعي السرطان 15 يومًا

إنقاذ «الشاب العاري» مرعب سيدات شبرا

إنفوجراف

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مرض المطرب علي حميدة (إنفوجراف)

image description

إسرائيل تدفع بتصاريح بناء للفلسطينيين.. تعاطف حقيقى أم تهدئة؟

image description

اختار كمامتك.. كيف تواجه مشكلات أقنعة الوجه؟ (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

أسطورة قديمة تهدد بسقوط المملكة البريطانية

كورونا يؤجل ظهور «سوبر ماريو» اليابان.. اعرف الحكاية

اكتشاف أقدم لوحة صخرية في العالم داخل مغارة إندونيسية

طالع| بورصة الدواجن الرئيسية اليوم في مصر| أسعار آخر تحديث

أيام زمان

«طالبنا بالاستمرار.. وكنا نؤدي وبداخلنا انكسار».. أسرار العلاقة بين عبدالناصر وشويكار

«حبسها ليلة الزفاف».. حكاية زواج سميحة أيوب ومحسن سرحان

عادل إمام وحسين فهمي صداقة قديمة وخلافات موسمية

«هوّ كان يطول؟».. مشاجرة بين كمال الشناوي وكاميليا بسبب «بوسة»

مقالات الرأي
مدحت بشاى
أنشأنا السد العالى تكريمًا للحياة
د. محمد عفيفي
مصر فى الثمانينيات
جمال طه
أمريكا وصراعات «جمهوريات الموز»
ماجد حبته
صراعات أوروبية على اللقاحات!
المزيد

الثقافة

اجتماع بين اتحادي الكتّاب والناشرين لبحث بعض المستحقات العالقة

اختتام فعاليات تخرج دفعات المرحلة الأولى من «ابدأ حلمك»

في ذكرى ميلاده الـ 86.. كيف أنصف بهاء طاهر الكتاب الشباب؟

«الكتاب الفرانكفونيون».. أشهرهم «كونديرا» ومن العرب «قصيري»