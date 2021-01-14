عمرو هندي: يجب الترويج للسياحة باستخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة

قال النائب عمرو هندي، وكيل لجنة السياحة بمجلس النواب، إن تخفيف تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد على قطاع السياحة والعاملين به، سيكون على رأس أولوياته في المجلس الجديد.وأضاف هندي في تصريحه، أنه على الرغم من تضرر السياحة من الإغلاق الكامل في السابق، إلا أن طريقة تعامل الحكومة مع الموجة الثانية للفيروس واتخاذ الإجراءات الصارمة من تطبيق التباعد الاجتماعي واتباع الإجراءات الاحترازية ساهم في استعادة القطاع السياحي قوته بشكل جزئي.وأكد هندي، أنه يجب زيادة الترويج السياحى باستخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة مثل الجولات الافتراضية، والاستفادة من المرشدين السياحيين في إعداد فيديوهات حول المناطق الأثرية والترويج لها وعرضها في الخارج، مشددًا على ضرورة الاستعداد التام لما بعد أزمة كورونا والتعامل السريع مع الوضع الجديد وخلق البيئة المناسبة لاستقبال السياح وطمأنتهم على سلامتهم.وتطرق وكيل لجنة السياحة لملف السياحة الدينية، الذي اعتبره لا يلقى اهتماما كبيرا على الرغم من أهميته، معلنًا أنه سيضع هذا الملف بجميع طوائفه ودياناته ضمن خطته في تنشيط السياحة والبحث عن أسواق جديدة تعوض التراجع في الأسواق التقليدية التي تتأثر بالأحداث.