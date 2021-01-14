أحمد مكي يبحث عن زوجته في «رابعة»

يصور النجم احمد مكي أحداث مسلسله الجديد الاختيار في جزئه الثاني بمنطقة رابعة العدوية بمدينة نصر، رفقة الفنان احمد داش وعدد كبير من النجوم، للعمل المنتظر عرضه في رمضان المقبل.وعلمت "الدستور" أن مكي الذي يلعب شخصية ظابط أمن مركزي، يقوم بالدخول لمنطقة رابعة خلال مظاهرات جماعة الإخوان الإرهابية، وذلك للبحث عن زوجته التي كانت بداخل منطقة الاعتصام.مسلسل "الاختيار" الجزء الثاني يشارك في بطولته كل من إياد نصار، وإنجي المقدم، وأسماء أبواليزيد، ومحمد علاء، وإسلام جمال، وهادي الجيار، وأحمد شاكر عبداللطيف، ورياض الخولي، ومن تأليف هاني سرحان، ومن إخراج بيتر ميمي، وإنتاج سينرجي للمنتج تامر مرسي.