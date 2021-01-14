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الخميس 14 يناير 2021 الموافق 01 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

جوبا تعرض الوساطة بين إثيوبيا والسودان لحل الخلاف الحدودي

الخميس 14/يناير/2021 - 06:50 م
عبدالفتاح البرهان
عبدالفتاح البرهان
محمد عمر
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أعلن مجلس السيادة السوداني، الخميس، عن عرض دولة جنوب السودان «جوبا» التوسط لحل الأزمة بين الخرطوم وإثيوبيا.

وأوضح مجلس السيادة في بيان مساء اليوم أن رئيس المجلس الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان تلقى رسالة من الفريق اول سلفاكير ميارديت رئيس جمهورية جنوب السودان تتصل بالعلاقات الثنائية، وسبل دعمها وتطويرها وترتيبات تنفيذ اتفاق جوبا لسلام السودان.

وأكد رئيس مجلس السيادة، خلال لقائه بمكتبه اليوم، رئيس فريق الوساطة الجنوبية، مستشار الرئيس سلفاكير للشؤون الأمنية توت قلواك أن الحكومة اتخذت خطوات عملية فى سبيل تنفيذ اتفاق جوبا لسلام السودان، بتشكيل اللجنة العليا لمتابعة التنفيذ والتى تضم الاطراف الموقعة على السلام، بالإضافة إلى تكوين مجلس شركاء الفترة الانتقالية.

وكشف توت قلواك عن اتصال هاتفي أجراه سلفاكير برئيس مجلس السيادة بحثا خلاله الأحداث على الحدود السودانية الإثيوبية، مشيرا إلى أن سلفاكير أبدى خلال الاتصال استعداده للتوسط بين السودان وإثيوبيا من أجل التوصل إلى حل سياسي ودبلوماسي لقضية الحدود وفق الحدود الدولية المعروفة، حفاظا على العلاقات الأخوية بين البلدين وحفظ السلام فى الإقليم.

وأوضح توت أن البرهان أمن على الحل الودي والأخوى للخلافات الحدودية مع إثيوبيا، مشيرا إلى أن رئاسة السودان لمنظمة دول الإيقاد من شأنها أن تسهم فى حل القضية عبر المنظمات الإقليمية.

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