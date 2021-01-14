الطائفة الإنجيلية: حضور اللقاءات الروحية بنسبة 25%

أعلنت الطائفة الإنجيلية بمصر عن تفاصيل اللقاءات الروحية خلال فترة إغلاق الكنائس.وقالت الطائفة الإنجيلية بمصر، في بيانها: فيما يتعلق باللقاءات الروحية وبيوت الخلوة، يسمح بالحضور بنسبة 25% من مساحة المكان، مع الالتزام بكل الإجراءات الاحترازية التي أقرتها اللجنة الطبية التابعة لرئاسة الطائفة الإنجيليَّة.وأضافت: فيما يخص الصلاة على المنتقلين بفيروس كورونا، تقتصر الصلاة على المتوفَّى في المدافن، (وتُلغَى أي تجمعات بعدها).اجتمع المجلسُ الإنجيليُّ العام ورؤساءُ المذاهبِ الإنجيلية بمصر، برئاسة الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيليَّة بمصر، عبر وسائل التواصل الإلكتروني، لمتابعة كل ما يدور حول تداعيات انتشار فيرس كورونا، وما تقوم به الدولة- بكل أجهزتها وقطاعاتها- لاحتواء هذه الأزمة التي تهدد بلادنا.