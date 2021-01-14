هشام الحصرى رئيسًا للجنة الزراعة بمجلس النواب

أسفرت انتخابات تشكيل هيئة مكتب لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، عن فوز كل من النائب هشام الحصرى "حزب مستقبل وطن" بمنصب رئيس اللجنة، َوذلك بالتزكية.كما فاز كل من النائبين حسن عبد الوهاب عيسى "مستقل" وصقر عبد الفتاح صقر "مستقبل وطن" بمنصب الوكيلين، وعلى أحمد على أحمد "الشعب الجمهور" بمنصب أمين سر اللجنة بالتزكية.ومن المقرر أن يتم الإعلان رسميا عن نتائج انتخابات تشكيل هيئات مكاتب اللجان النوعية بالمجلس، خلال الجلسة العامة للمجلس المقرر عقدها مساء اليوم بعد الانتهاء من أعمال فرز الأصوات بكافة اللجان النوعية.