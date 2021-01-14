«بارونات اليوتيوب».. أكثر 10 فنانين مصريين يربحون من قنواتهم

يتربح العديد من الفنانين المصريين عبر حساباتهم وقنواتهم عبر السوشيال ميديا خاصة "اليوتيوب"، ووفقًا لما أوضحة موقع socialblade وهو المختص بتتبع إحصاءات وتحليلات وسائل التواصل الإجتماعي، ويضع قوائم تضم أعلى القنوات مشاهدة على اليوتيوب بحسب كل بلد، لذا نرصد خلال السطور التالية أعلى 10 فنانين مشاهدة في مصر.



◄ محمد رمضان



يحقق الفنان محمد رمضان عبر قناته الرسمية على موقع" اليوتيوب" أعلى أرباح حيث حصل في آخر شهر على 200 ألف اشتراك جديد، ووصل عدد الاشتراكات عبر القناة الخاصة به إلى حوالي 11 مليون اشتراك، وتحقق الفيديوهات أكثر من 3 مليار مشاهدة.

ووفقًا للموقع يصل ربحه السنوي من القناة التى تم انشاؤها عام 2014، ما بين 216 ألف و3 ونصف مليون دولار.



◄ عمرو دياب



أما الفنان عمرو دياب يحتل المركز الثاني فيما يخص الأرباح، ففي آخر شهر حقق عبر قناته على موقع "اليوتيوب" 150 ألف اشتراك جديد، ووصل عدد الاشتراكات عبر القناة الخاصة به إلى حوالي 4 مليون اشتراك، وتحقق فيديوهاته أكثر من مليار مشاهدة.



ويصل ربحه السنوي من القناة التى تم انشاؤها عام 2006، ما بين 168 ألف وحوالي 2 مليون دولار.



◄ تامر حسني



حقق الفنان تامر حسني 90 ألف اشتراك جديد عبر قناته الرسمية على اليوتيوب خلال الشهر الماضي، ليصل عدد المشتركون في القناة إلى أكثر من 6 مليون اشتراك، ويصل عدد المشاهدات عبر القناة الخاصة به إلى أكثر من 2 مليار مشاهدة.



ويصل ربحه السنوي من القناة التى تم انشاؤها عام 2006 ما بين 92 ألف ومليون ونصف دولار، مما يضعه في المركز الرابع بين الفنانين الأكثر ربحًا بمصر.



◄ شيرين



الفنانة شيرين سجلت القناة الخاصة بها الشهر الماضي 40 ألف اشتراك جديد، حيث وصل عدد الاشتراكات الخاصة بالقناة إلى أكثر من 3 مليون مشترك، وعدد أكثر من 827 مليون مشاهدة.



وفيما يخص الأرباح السنوية عبر القناه التى تم انشاؤها عام 2013 تضعها في المرتبة الخامسة حيث تحصل من القناة ما بين 50 ألف و813 ألف دولار في العام.



◄ محمد حماقي



والفنان محمد حماقي سجل في آخر شهر مضى عبر قناته 30 ألف اشتراك جديد، ووصل عدد الاشتراكات إلى 2 مليون، وتحصل القناة الخاصة به على أكثر من 626 ألف مشاهدة.



أما ربحه السنوي من القناة التى تم انشاؤها عام 2013 ما بين 32 ألف و518 ألف دولار.



◄ أحمد فهمي



الفنان أحمد فهمي يعتبرسجل في آخر شهر مضى عبر قناته أكثر من 15 ألف مشترك جديد، ووصل عدد الاشتراكات الخاصة به إلى أكثر من 31 ألف مشترك حتى الآن.



أما ربحه السنوي من القناة التى تم انشاؤها عام 2020في ظل جائحة كورونا، من 18 ألف دولار إلى 291 ألف دولار.



◄ محمد منير



الفنان محمد منير سجل خلال شهر مضى 42 ألف مشترك جديد، واجمالى عدد الاشتراكات بالقناة وصلت إلى 578 ألف مشترك، والتى يصل عدد مشاهدات الفيديوهات بها إلى أكثر من 40 مليون مشاهدة.



أما الربح السنوي الخاص بالقناة يصل ما بين 12 ألف إلى 193 ألف دولار.



◄ دنيا سمير غانم



الفنانة دنيا سمير غانم خلال الشهر الماضي حققت 10 الآف اشتراك جديد، ووصل إجمالي الاشتراكات بالقناة الخاصة بها إلى 329 ألف مشترك، وتحقق الفيديوهات الخاصة بها ما يزيد عن 62 مليون مشاهدة.



وأما عن الأرباح فتحقق التى تم انشاؤها عام 2014 خلال السنة ما بين 9 آلاف إلى 158 ألف دولار.



◄ محمد عادل إمام

أما الفنان محمد عادل إمام سجل في آخر شهر مضي من الآن عبر قناته 15 ألف مشترك جديد، بينما وصل عدد الاشتراكات الإجمالي لديه بالقناة إلى 583 ألف مشترك.

وربحه السنوي من القناة التى تم انشاؤها عام 2016 مابين 15 ألف وأكثر و252 ألف دولار

