الصحة: فحص 28 مليون مواطن للكشف عن الأمراض المزمنة ضمن «100 مليون صحة»

كشفت مصادر بوزارة الصحة والسكان، عن توجيه الوزيرة الدكتورة هالة زايد، تعليمات مشددة لكافة المدريريات بالتأكد من تطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا في كافة نقاط المسح الخاصة بالمبادرات الرئاسية والتشديد على ارتداء الكمامات الطبية وتطبيق إجراءات التباعد الاجتماعي لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد.وأوضحت المصادر لـ"الدستور"، أنه تم فحص 28 مليون مواطن، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لـ"فحص وعلاج الأمراض المزمنة والاكتشاف المبكر للاعتلال الكلوي "تحت شعار "100 مليون صحة"، كما تم فحص أكثر من 11 مليون سيدة بمبادرة دعم صحة المرأة للكشف المبكر عن سرطان الثدي لدى السيدات.وأضافت، أن مبادرة فحص وعلاج الأمراض المزمنة والاكتشاف المبكر للاعتلال الكلوي، تستهدف فحص جميع المواطنين من الفئة فوق سن الـ40 عامًا، للكشف عن الأمراض المزمنة وعلاجها، والذين يبلغ عددهم 28 مليون مواطن، وتستمر حتى 31 ديسمبر 2021.وأشارت المصادر إلى أن الخدمات المقدمة بالمبادرة تشمل الكشف عن الأمراض المزمنة "سكر، ضغط الدم، قلب"، كما تقدم خدمة الكشف المبكر عن الاعتلال الكلوى لمرضى الأمراض المزمنة، وقياس مؤشر كتلة الجسم، بالإضافة إلى تقديم التوعية الصحية أيضًا للمترددين على المبادرة، مؤكدة أنه في حالة التأكد من الإصابة بأمراض مزمنة يتم إحالة المريض إلى المستشفيات لإجراء الفحوصات المتقدمة وتلقي العلاج بشكل دوري بالمجان من خلال "كارت المتابعة"، لافته إلى أن العمل بالمبادرة مستمر طوال أيام الأسبوع من الساعة التاسعة صباحًا حتى التاسعة مساءً.وتابعت أنه تم تدريب الفرق الطبية المشاركة في المبادرة على بروتوكولات العلاج المعتمدة وأجهزة الفحص المختلفة، مؤكدة على تخصيص ممرات آمنة لدخول وخروج المرضى بالمستشفيات والوحدات الصحية لمتابعة حالتهم الصحية بطرق آمنة، ومنع الاختلاط بين المرضى المصابين بفيروس كورونا والمرضى غير المصابين بالفيروس مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة واتباع أساليب مكافحة العدوى، ومراعاة التباعد الاجتماعي خلال تقديم خدمات المبادرة.يذكر أنه يتم تقديم خدمات مبادرة فحص وعلاج الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوى، بجميع محافظات الجمهورية من خلال 5400 وحدة صحية ومركز طبي، وأكثر من 750 قافلة طبية بالإضافة إلى 757 فرقة متحركة تم نشرها لتقديم خدمات المبادرة بالأماكن العامة.وكانت قد انطلقت المبادرة يوم 21 من شهر يونيو الماضي، لمتابعة الحالة الصحية لأصحاب الأمراض المزمنة المسجلين بقاعدة بيانات 100" مليون صحة" بارتفاع في نسبة السكر في الدم وارتفاع ضغط الدم عن المعدلات الطبيعية، لتشجيعهم على مواصلة متابعة حالتهم الصحية نتيجة عزوف بعضهم تخوفًا من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وتم التوسع في الفئات المستهدفة والخدمات المقدمة بالمبادرة بداية من 18 سبتمبر الماضي لتشمل فحص جميع المواطنين فوق سن الـ 40 عامًا.