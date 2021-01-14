مجلس شورى البحرين: حريصون على تعزيز العلاقات مع البرلمان المصري

بعث رئيس مجلس الشورى البحريني علي بن صالح الصالح، برقية تهنئة إلى المستشار حنفي علي جبالي، رئيس مجلس النواب، أعرب خلالها عن خالص التهاني بمناسبة انتخابه رئيسًا لمجلس النواب المصري؛ مشيرًا إلى أن اختياره لهذا المنصب الوطني الرفيع يعكس الثقة الكبيرة التي يحظى بها من نواب الشعب المصري، إضافة إلى الكفاءة والخبرة الدستورية العريقة التي يتميز بها، والعطاء المتميز في السلك القضائي المصري، وإسهاماته الوطنية الكبيرة.وأضاف رئيس مجلس الشورى البحريني: "إننا في الوقت الذي نهنئكم بهذه الثقة الكبيرة، لنؤكد لمعاليكم حرص مجلس الشورى في مملكة البحرين على تعزيز وترسيخ علاقات التعاون والتنسيق بين المجلسين بالشكل الذي يصب في خدمة وصالح البلدين الشقيقين".وفاز المستشار حنفي جبالي برئاسة البرلمان لمدة 5 سنوات، بعد حصوله على 508 أصوات من مجمل الأصوات الصحيحة 576 صوتًا في الانتخابات التي أجريت خلال الجلسة الافتتاحية لبرلمان 2021.