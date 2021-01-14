البرلمان يوافق على القوائم النهائية لأعضاء اللجان النوعية

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة الآن، علي القوائم النهائية والكشوف المعدة بأسماء الأعضاء باللجان النوعية.ودعا رئيس المجلس الأعضاء إلى إجراء الانتخابات الخاصة، بهيئات مكاتب لجان المجلس النوعية وفقا لما كانت الأمانة العامة للمجلس قد أعلنت عنه، وللقواعد والإجراءات التي نصت عليها اللائحة.