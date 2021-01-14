«فتح»: نحمل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة الأسرى

حملت حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح"، سلطات الاحتلال الإسرائيلي، المسؤولية الكاملة عن حياة الأسرى، خاصة مع ازدياد أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في صفوفهم، ورفضها تقديم اللقاح لهم.وقالت الحركة على في بيان على لسان عضو مجلسها الثوري، المتحدث الرسمي باسمها أسامه القواسمي، اليوم الخميس: إن "أسرانا البواسل يعانون إهمالا طبيا مقصودا من قبل سلطات الاحتلال، على كافة الأصعدة، الأمر الذي يعتبر تمييزًا عنصريًا، وخرقا فاضحا لكافة المواثيق والقوانين الإنسانية الدولية".