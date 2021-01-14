السعودية تحذر مواطنيها من السفر إلى تركيا

دعت المملكة العربية السعودية، اليوم الخميس، مواطنيها إلى عدم السفر إلى تركيا من ضمن 12 دولة، من دون الحصول على إذن من الجهات المختصة، إلى جانب أي دول أخرى لم يتم فيها احتواء تفشي كوفيد -19، وفقا لوكالة الأنباء السعودية.وفي العام الماضي، أعلن المستشار التجاري لسفارة المملكة العربية السعودية لدى أنقرة، أن الرياض قررت تعليق دخول المنتجات الحيوانية القادمة من تركيا إلى أراضي المملكة.وقالت وزارة الداخلية السعودية إنها تحذر المواطنين من السفر إلى عدد من الدول دون الحصول على إذن مسبق من الجهات المعنية، ومن هذه الدول (ليبيا، سوريا، لبنان، اليمن، إيران، تركيا، أرمينيا، الصومال، الكونغو الديمقراطية، أفغانستان، فنزويلا، روسيا البيضاء)، وأي دول أخرى لم يتم بعد السيطرة على الجائحة فيها أو ثبت انتشار السلالة المتحورة من الفيروس فيها.