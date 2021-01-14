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الخميس 14 يناير 2021 الموافق 01 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

أمطار مستمرة ورياح شديدة.. الإسكندرية تستقبل نوة الفيضة الكبرى

الخميس 14/يناير/2021 - 12:34 م
أمطار مستمرة
أمطار مستمرة
شيماء حمودة
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تستقبل محافظة الإسكندرية أشد النوات الشتوية وهي نوة الفيضة الكبرى، وتشهد عروس البحر المتوسط منذ مساء اليوم أمطارا مستمرة وانخفاضا في درجات الحرارة مصحوبا برياح شديدة.

و نوة الفيضة الكبرى تستمر لـ 6 أيام، وتتسبب في سقوط أمطار غزيرة رعدية، ورياح جنوبية غربية، وفيضان البحر وارتفاعا كبيرا في منسوب موج البحر.

- استعدادات المحافظة

واستعدت محافظ الإسكندرية ورفعت درجة الاستعداد والطوارئ القصوى للتعامل مع توقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية، وأكد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية على جميع أجهزة المحافظة التنفيذية المعنية للتعامل مع حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية المتوقعة من الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

وشدد محافظ الإسكندرية علي شركة الصرف الصحي ورؤساء الأحياء وجميع الأجهزة التنفيذية المعنية بالمتابعة لحالة الشوارع المختلفة، ورصد أي حالات طارئة تجنبا لحدوث أي مشكلات في أي منطقة نتيجة سقوط الأمطار، وتجهيز فرق عمل للتدخل السريع للعمل على مدار 24 ساعة، والتأكد من تحقيق الانسياب المروري بكافة شوارع الإسكندرية.


-تحذيرات المحافظة

أهابت محافظة الإسكندرية ب‏المواطنين ضرورة توخي الحذر واتباع عدة تعليمات حفاظا على سلامتهم أثناء النوة، بتقليل التحرك بالسيارات اعتبارا من عصر غد الجمعة وحتى الاثنين القادم، وتجنب السير بسرعات عالية بالسيارات تتعدى 60 كم، ‏والحفاظ على مسافة أمان أكبر من المعتاد، عدم ‏الوقوف أسفل البلكونات القديمة والمتهالكة.

و عدم ‏البقاء في أماكن مفتوحة أثناء حدوث البرق، عدم ‏الاقتراب من الأسوار والأجسام المعدنية والسكك الحديدية ‏أثناء حدوث البرق تجنبا لخطر الصعق، عدم وقوف السيارات على شنايش الأمطار.

وأشارت الهيئة العامة للأرصاد الجوية إلي انخفاض في درجات الحرارة، واحتمالات سقوط أمطار خلال الساعات الأولى من اليوم الخميس على مناطق متفرقة من المحافظة بكثافة متفاوتة الشدة من غزيرة أحيانًا، ومتوسطة إلى خفيفة، وكذلك وتوقعات باستمرار سقوط الأمطار بكثافات متوسطة إلي خفيفة مصاحبة لنشاط رياح وذلك حتي يوم الثلاثاء الموافق 19 يناير الجاري.
أمطار مستمرة ورياح شديدة.. الإسكندرية تستقبل نوة الفيضة الكبرى
أمطار مستمرة ورياح شديدة.. الإسكندرية تستقبل نوة الفيضة الكبرى
أمطار مستمرة ورياح شديدة.. الإسكندرية تستقبل نوة الفيضة الكبرى
أمطار مستمرة ورياح شديدة.. الإسكندرية تستقبل نوة الفيضة الكبرى

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