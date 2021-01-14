مقتل وإصابة 10 جنود أفغان في هجوم لـ«طالبان» على نقطة أمنية

لقي خمسة جنود أفغان على الأقل مصرعهم، وأصيب خمسة آخرون جراء هجوم لمسلحي جماعة "طالبان" على نقطة أمنية بإقليم "بغلان".وذكرت قناة "طلوع" الأفغانية، اليوم الخميس، نقلا عن مصدر أمني قوله إن الهجوم وقع ليلا بمدينة "بل خمري" عاصمة الإقليم، وأن مسلحي الجماعة استولوا على سيارتين تابعتين للجيش عقب الهجوم.من جانبها، أعلنت جماعة "طالبان" مسئوليتها عن الهجوم، ولم يعلق المسئولون الأمنيون المحليون على الهجوم حتى الآن.