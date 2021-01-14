أسعار النفط ترتفع بفضل بيانات صينية قوية

ارتفعت أسعار النفط اليوم الخميس بعد انخفاض مخزونات الخام الأمريكية للأسبوع الخامس على التوالي وبيانات قوية من الصين أظهرت ارتفاعا في الواردات، بيد أن زيادة الإصابات بفيروس كورونا عالميا كبحت المكاسب.وربحت العقود الآجلة لخام برنت 13 سنتا أو ما يعادل 0.2 % إلى 56.19 دولار للبرميل بحلول الساعة 0744 بتوقيت جرينتش، بينما زاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 20 سنتا أو ما يعادل 0.4 % إلى 53.11 دولار للبرميل.وأظهرت بيانات جمارك أن إجمالي واردات الصين من النفط الخام ارتفع 7.3 % في 2020 رغم صدمة فيروس كورونا، إذ استقبلت كميات غير مسبوقة في الربعين الثاني والثالث من العام مع زيادة أنشطة المصافي وقلة الأسعار التي شجعت على التخزين.وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أمس الأربعاء إن مخزونات الخام الأمريكية انخفضت الأسبوع الماضي بأكثر من المتوقع، بينما زادت مخزونات البنزين ونواتج التقطير إذ كثفت شركات التكرير الإنتاج لأعلى مستوياته منذ أغسطس.كما تتلقى الأسعار الدعم من حزمة سخية لتخفيف تداعيات كوفيد-19، من المقرر أن يكشف عنها الرئيس الأمريكي القادم جو بايدن اليوم الخميس.لكن المخاوف بشأن تصاعد الإصابات بالفيروس وأثر ذلك على الطلب على النفط تكبح الأسعار.