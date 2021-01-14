ارتفاع أسعار المستهلك في فنلندا بنسبة 0.2% سنويًا

أظهرت بيانات مكتب الإحصاء الفنلندي الصادرة، اليوم الخميس، ارتفاع أسعار المستهلك في فنلندا خلال ديسمبر الماضي.وذكر المكتب أن مؤشر أسعار المستهلك ارتفع خلال الشهر الماضي بنسبة 0.1% شهريا، وبنسبة 0.2% سنويا.وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى ارتفاع أسعار المستهلك في فنلندا وفقا للمؤشر الموحد للاتحاد الأوروبي بنسبة 0.2% سنويا، و0.2% شهريا خلال ديسمبر الماضي.في الوقت نفسه تراجع المؤشر الموحد لأسعار المستهلك مع تثبيت الضرائب بنسبة 0.1% سنويا، وارتفع بنسبة 0.2% شهريا خلال الشهر الماضي.