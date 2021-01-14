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الخميس 14 يناير 2021 الموافق 01 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

قريب الملكة إليزابيث يواجه عقوبة السجن بسبب اعتدائه على امرأة

الخميس 14/يناير/2021 - 10:22 ص
الملكة إليزابيث
الملكة إليزابيث
منار أحمد
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كشفت تقارير إخبارية، اليوم الخميس، عن مواجهة قريب الملكة إليزابيث عقوبة تصل إلى 5 سنوات بسبب اعتدائه جنسيًا على امرأة تبلغ من العمر 26 عامًا في فبراير 2020، خلال تواجداهما في قلعة جلاميس في استكلندا.

وأقر سيمون باوز ليون (34 عاما)، إيرل ستراثمور وكينجهورن الحالي، بهذا الفعل الذي دام 20 دقيقة بعد أن اقتحم غرفة المرأة وحاول خلع ملابسها، وفقًا لتقرير عبر مجلة "مجازين بيبول البريطانية"

وقد تم الإفراج عنه بكفالة ووضعه في سجل مرتكبي الجرائم الجنسية، كما أنه يواجه عقوبة تصل إلى خمس سنوات في السجن.

ووفقا لصحيفة "ديلي ريكورد" فإن باوز ليون كان مخمورا وتفوح منه رائحة السجائر عندما طلب من المرأة إقامة علاقة معها. إلا أن الأخيرة حاولت الصراخ على أمل أن يسمعها ضيف آخر متواجد في القلعة، لكن قريب الملكة دفعها مرارا وتكرارا على السرير، ولمسها وحاول تقبيلها.

وبعد أن غادر باوز ليون الغرفة، حاول الدخول مرة أخرى، إلا أن المرأة نجحت في الحصول على مساعدة من الضيف الآخر ومنعه من الدخول. كما أبلغت الشرطة بما حصل في صباح اليوم التالي للهجوم.

وقال باوز ليون أمام المحكمة إنه "يشعر بالخجل الشديد. الكحول ليست عذرا لسلوكي ولكن من الواضح أنني كنت ثملا ليلة الحادث.. لم أكن أعتقد أنني قادر على التصرف بهذه الطريقة ويجب علي تحمل مسؤولية أفعالي".

وأضاف: "أقدم اعتذاري، قبل كل شيء، إلى المرأة المعنية، لكنني أود أيضا أن أعتذر للعائلة والأصدقاء والزملاء عن الضيق الذي سببته لهم".

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