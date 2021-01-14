تعليم العاصمة تكثيف الحملات التوعوية للحد من انتشار كورونا

أكد محمد عطية مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، على اتخاذ المديرية والإدارات التعليمية، كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية، ونشر حملات التوعية وتكثيفها للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وتوعية الجميع.وشدد على أهمية تطبيق التباعد الاجتماعي، والحرص على ارتداء الكمامات، ومنع دخول ديوان المديرية والإدارات التعليمية والمدارس التابعة لها بدون كمامات، وتعرض الغير ملتزمين للمساءلة القانونية.وأشار مدير المديرية، إلى أن الصيانة الدورية لبوابات التعقيم الإلكترونية، ومدها بالمواد المعقمة مستمرة، وكذلك استخدام الماسح الحراري، الذي وفرته المديرية لجميع الأماكن التابعة لها حرصا على صحة وسلامة العاملين.