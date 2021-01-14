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الخميس 14 يناير 2021 الموافق 01 جمادى الثانية 1442
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رئيس التحرير التنفيذي
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حوادث

انتظام الخدمات الأمنية لتأمين ثاني أيام كأس العالم لكرة اليد 2021

الخميس 14/يناير/2021 - 10:14 ص
كأس العالم لكرة اليد
كأس العالم لكرة اليد 2021
عمرو المزيدي
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شهد اليوم الثاني من بطولة كأس العالم لكرة اليد 2021، والتي تقام في مصر والتي بدأت أمس 13 يناير وتنتهي يوم 31 من ذات الشهر، انتظام وتواجد مكثف للخدمات الأمنية لتأمين كافة الفرق والوفود الدولية، لنقلها من أماكن إقامتها لصالات إقامة المباريات، وفقا للخطة الأمنية التي اعتمدها وزير الداخلية اللواء محمود توفيق.

استعدادات أمنية مكثفة لأجهزة وزارة الداخلية لتأمين بطولة كأس العالم لكرة اليد 2021

وقد أنهت أجهزة وزارة الداخلية استعداداتها اللازمة لتأمين فعاليات بطولة كأس العالم لكرة اليد 2021 من خلال خطة أمنية شاملة.

وتشمل الخطة الأمنية استنفارًا أمنيًا ورفع درجة الاستعداد من خلال الانتشار الأمنى المكثف بمحيط الملاعب والصالات التى ستشهد فعاليات البطولة وتسيير أقوال أمنية وخدمات مرورية لتسيير الحركة المرورية بالطرق لتحقيق السيولة المرورية وتمكين الفرق المتنافسة من الوصول إلى الملاعب فى سهولة ويسر.

وتمتد خطة التأمين لحماية المنشآت الهامة والحيوية وإحكام الرقابة من خلال عدد من الدوائر الأمنية ودعم الخدمات الأمنية بالمنطقة المحيطة بها، والدفع بقوات التدخل والإنتشار السريع للتعامل الفورى مع جميع المواقف الطارئة للحفاظ على الأمن والنظام.

تأتي تلك الإجراءات وسط تواجد ميدانى من قِبل القيادات الأمنية والمستويات الإشرافية، لمتابعة القوات المشاركة فى عمليات التأمين، للتأكد من جاهزيتها للإضطلاع بالمهام الموكلة إليها بمنتهى الدقة والانضباط.

وتؤكد وزارة الداخلية، مواصلة الجهود واستنفار كافة الطاقات لتوفير مناخ آمن لإقامة فعاليات البطولة، بما يساهم فى إظهارها بالصورة الحضارية المشرفة التى تليق بالدولة المصرية.

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