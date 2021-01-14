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الخميس 14 يناير 2021 الموافق 01 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ جنوب سيناء يُعين عددًا من الشباب فى مناصب قيادية

الخميس 14/يناير/2021 - 12:17 ص
خالد فودة
خالد فودة
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أصدر خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، مساء الأربعاء، عددًا من القرارات التنظيمية لتكليف بعض القيادات الشابة، للعمل في بعض المناصب داخل المحافظة، وهم محمد محمد حامد للعمل كمستشار قضائي للمحافظ، وأحمد الشحات شعبان الحضري للقيام بأعمال مدير عام الإدارة العامة للشئون القانونية بالديوان العام، وباسم شبل محمد للقيام بأعمال مدير صندوق الإسكان، وحامد محمد صبحي للقيام بأعمال مدير تنشيط السياحة، ومحمود محمد على تليس للقيام بأعمال مدير إدارة التفتيش المالي والإداري بالمحافظة.

يأتي هذا في إطار ضخ دماء جديدة وإعطاء الفرصة للكفاءات الجديدة وثقل الكوادر الشابة لشغل المناصب القيادية من خلال إعطائهم الفرصة لإكسابهم مزيدًا من الخبرات،

وصدر قرار من رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بتكليف خالد لطفى إبراهيم للعمل كوكيل مديرية التنظيم والإدارة بالمحافظة.

كما صدر قرار من وزير التموين والتجارة الداخلية بتكليف إبراهيم محمد محمد الحارون للعمل كوكيل لمديرية التموين والتجارة الداخلية بجنوب سيناء.

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