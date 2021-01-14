سعر الدينار الكويتى اليوم الخميس 14-1-2021 فى البنوك المصرية



واستقر سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك الأهلي المصري ليسجل للشراء 51.84 جنيه وللبيع 48.70، وفي بنك كريدي أجريكول سجل للشراء 51.79 جنيه وللبيع 47.59، وفي بنك مصر سجل للشراء 51.76 جنيه وللبيع 51.40، كما بلغ سعر الدينار أمام الجنيه في بنك الاستثمار العربي للشراء 52.07 جنيه وللبيع 48.50، وفي بنك عودة سجل للشراء 51.81 جنيه وللبيع 48.19، أما في بنك الإسكندرية سجل للشراء 51.84 جنسيه وللبيع 48.72.

سعر الدينار الكويتي اليوم وفي المصرف المتحد شهد سعر الدينار الكويتي استقرارً أمام نظيره المصري ليسجل للشراء 51.81 جنيه وللبيع 47.33، وفي البنك الأهلي الكويتي سجل للشراء 51.88 جنيه وللبيع 47.92، وفي بنك الكويت الوطني سجل للشراء 51.91 جنيه وللبيع 48.66، وفي البنك العربي الأفريقي الدولي سجل للشراء 51.40 جنيه وللبيع 48.46، وفي البنك التجاري الدولي سجل للشراء 51.88 جنيه وللبيع48.76، وفي المصرف العربي الدولي سجل للشراء 51.90 جنيه وللبيع 51.56.



سعر الدينار الكويتي اليوم الخميس 14-1-2021 في البنوك المصرية

وفي المقابل، انخفض سعر الدينار اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي ليسجل للشراء 51.81 جنيه وللبيع 48.42، وفي وفي بنك التعمير والإسكان سجل للشراء 51.63 جنيه وللبيع 48.28، كما بلغ سعر الدينار الكويتي اليوم أمام الجنيه في بنك أتش أس بي سي للشراء 51.48 جنيه وللبيع 51.43.

بورصة الكويت شهدت بورصة الكويت حالة من التراجع خلال ختام تداولات أمس الأربعاء، مقابل صعود مؤشر العام بنحو 8.6 نقطة ليصل إلى مستوى 5636.37 نقطة، بينما انخفض مؤشر السوق الرئيسي بنحو 2.5 نقطة ليصل إلى مستويات 4610.46 نقطة، كما تراجع مؤشر السوق الأول، بمقدار 11.6 نقطة ليصل إلى مستويات 6157.11 نقطة.



يرصد موقع " الدستور " سعر الدينار الكويتي اليوم الخميس 14-1-2021، أمام الجنيه المصري، طبقًا لآخر التحديثات في البنوك المحلية الأجنبية، حيث شهد الدينار استقرار ملحوظًا قبيل أجازة يومي الجمعة والسبت في البنوك.نستعرض لكم في هذا التقرير سعر تداول الدينار الكويتي بالأسواق المحلية المصرية في مواجهة الجنيه المصري.