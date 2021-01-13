استخراج حصوة تشبه كرة التنس من مثانة مريض بالوادى الجديد

نجح فريق طبي بمستشفى الخارجة العام بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الأربعاء، في استخراج حصوة من مثانة مريض تشبه كرة التنس.جاء ذلك تحت رئاسة الدكتور محمد إبراهيم رئيس قسم الكلى والمسالك البولية في استخراج حصوة من مثانة أحد المرضى بحجم كرة التنس، وذلك بعد أن جرى إجراء الفحوصات الطبية وتبين في الأشعة وجود جسم كروي ضخم في منطقة الحوض تستدعي تدخلًا جراحيًا عاجلًا.وتم تهيئة الحالة وتحديد ميعاد العملية منذ صباح اليوم لإجراء الجراحة وسط إجراءات احترازية مشددة، حيث أسفرت عن استخراج هذه الحصوة الكبيرة بنجاح دون الذهاب إلى أحد المستشفيات بأسيوط.