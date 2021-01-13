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الأربعاء 13 يناير 2021 الموافق 29 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

استخراج حصوة تشبه كرة التنس من مثانة مريض بالوادى الجديد

الأربعاء 13/يناير/2021 - 10:38 م
استخراج حصوة
استخراج حصوة
محمد مهدي
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نجح فريق طبي بمستشفى الخارجة العام بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الأربعاء، في استخراج حصوة من مثانة مريض تشبه كرة التنس.

جاء ذلك تحت رئاسة الدكتور محمد إبراهيم رئيس قسم الكلى والمسالك البولية في استخراج حصوة من مثانة أحد المرضى بحجم كرة التنس، وذلك بعد أن جرى إجراء الفحوصات الطبية وتبين في الأشعة وجود جسم كروي ضخم في منطقة الحوض تستدعي تدخلًا جراحيًا عاجلًا.

وتم تهيئة الحالة وتحديد ميعاد العملية منذ صباح اليوم لإجراء الجراحة وسط إجراءات احترازية مشددة، حيث أسفرت عن استخراج هذه الحصوة الكبيرة بنجاح دون الذهاب إلى أحد المستشفيات بأسيوط.
استخراج حصوة تشبه كرة التنس من مثانة مريض بالوادى الجديد
استخراج حصوة تشبه كرة التنس من مثانة مريض بالوادى الجديد
استخراج حصوة تشبه كرة التنس من مثانة مريض بالوادى الجديد
استخراج حصوة تشبه كرة التنس من مثانة مريض بالوادى الجديد

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