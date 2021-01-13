الجيش الليبي يجدد التزامه بالبنود الأمنية والعسكرية لاتفاق جنيف

أعلن المدعي العام العسكري التابع للجيش الوطني الليبي وعضو اللجنة العسكرية (5+5)، اليوم الأربعاء، أن جميع بنود وقف إطلاق النار الدائم الصادر 23 أكتوبر 2020 جار العمل على تنفيذها والتقيد بها.وأشار المدعي العسكري، في بيان مساء اليوم، إلى أن من بين هذه البنود إعادة إنتاج النفط وتصديره مراعاة لظروف كل الليبيين، وإعادة فتح الخطوط الجوية غربًا وشرقًا وجنوبًا، والبدء في تبادل المحتجزين بين الطرفين، حيث تم التبادل على 3 مراحل حتى الآن ولا زال التبادل مستمرًا.وقال البيان إن المحتجزين لدى الجيش أوضاعهم الصحية جيدة جدًا، ومعاملتهم حسنة طبقًا للقانون الدولي الإنساني والتشريعات المحلية والدولية النافذة، مشيرا إلى التزام الجيش بقيادة المشير خليفة حفتر، بتطبيق ما ورد في اتفاق جنيف فيما يتعلق بالجانب الأمني والعسكري.وأشاد المدعي العسكري بدور زملائه في اللجنة العسكرية (5+5) على التزامهم بتنفيذ بنود الاتفاق، والعمل معًا من أجل تطهير ليبيا من القوات الأجنبية والمرتزقة الإرهابيين ونحيي دورهم البطولي والوطني بامتياز.كما وجه المدعي العسكري الشكر إلى الحكماء وأعيان القبائل الليبية الشريفة شرقًا وغربًا وجنوبًا على دعم جهود الجيش، خاصة في مجال تبادل المحتجزين وفتح الطرق البرية، وحفاظهم على وحدة الوطن وتحرير ترابه، وكذلك شكر بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بقيادة إستيفاني وليامز، على جهودها المستمرة من أجل تنفيذ جميع البنود المترتبة على وقف إطلاق النار.